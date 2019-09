Happy Casa: conferma da top sponsor per Waste control services

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con Wcs, Waste Control Services, azienda che opera all’interno di Co.Ge.Ma.In., consorzio per la gestione delle manutenzioni industriali.

Una conferma per un partner storico del Vice Presidente Emiliano Leo, da tanti anni tifoso e sostenitore della pallacanestro brindisina.

Waste Control Services garantisce lavaggi idrodinamici ad alta ed altissima pressione fino a 2500 bar. Grazie alla trentennale esperienza nel settore ed allo sviluppo di speciali sistemi automatici è in grado di restituire e mantenere nel tempo la massima efficienza operativa delle apparecchiature di processo utilizzando appropriate tecniche di pulizia.

Una giusta combinazione di portata e pressione, abbinata alle speciali attrezzature sotto il controllo dei specializzati tecnici, consentono di ottenere il massimo grado di pulizia operando in tempi brevi ed in massima sicurezza salvaguardando l’ambiente.