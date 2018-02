Ecco la squadra di Forza Italia: "Avversario numero uno, il M5S"

BRINDISI - Il centrodestra, unito come coalizione al voto, procede però in ordine sparso per la presentazione dei candidati alla Camera e al Senato. Stamani la squadra di Forza Italia nei collegi uninominali e nei listini plurinominali era all'Hotel Orientale di Brindisi (in serata toccherà a Raffaele Fitto, al Multisala Andromeda, per i candidati della cosiddetta quarta gamba del centrodestra), e il coordinatore regionale Luigi Vitali, candidato al Senato, assieme a Mauro D'Attis, candidato alla Camera, illustrano la sfida del partito di Berlusconi al Movimento 5 Stelle, considerato il vero avversario da battere per il centrodestra. Li abbiamo sentiti entrambi.