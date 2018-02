Fitto: "Non siamo quarti e non siamo una gamba. Siamo un partito"

BRINDISI - Si è presentata agli elettori brindisini, in una sala del Multicinema Andromeda, anche la squadra di Noi con l'Italia che ha il suo leader in Raffaele Fitto. Pubblico delle grandi occasioni anche per questo partner della coalizione di centrodestra, ma Fitto nella videointervista che vi proponiamo (abbiamo ascoltato anche il candidato a Palazzo Madama, e senatore uscente, Vittorio Zizza) ha tenuto a sottolinerare che il termine "quarta gamba" non gli piace e gli sta stretto: non siamo quarti e neppure una gamba, ma un partito, ha detto l'ex governatore della Puglia, che punta molto sul Salento per fare il pieno di voti il 4 marzo prossimo.