Bagno fuori stagione? Ecco perchè è un concetto sbagliato

BRINDISI - Per fortuna non tutti si sono adeguati allo stereotipo dell'estate ristretta ai due mesi di luglio e agosto, e alla chiusura in garage o in soffitta di ombrelloni e sdraio alla prima mareggiata di settembre. Qui si può cominciare ad aprile e finire a novembre, se il meteo non ci mette la coda. Questione di abitudine, come viene spiegato nel video da un cittadino che potrebbe essere considerato un bagnante fuori stagione secondo i parametri della maggioranza, ma che in realtà si considera un amante del mare e basta. Destagionalizzarsi è la parola d'ordine, compatibilmente con il lavoro e gli impegni familiari. Se non lo facciamo prima noi, come possiamo convincere i turisti?