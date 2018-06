A Torre Guaceto la convention mediterranea sulla pesca sostenibile

Un importante evento che vede la Riserva al centro della sfera mediterranea sul fronte della pesca sostenibile e della tutela delle tartarughe marine. Quest’anno, MedPan, rete internazionale che riunisce i gestori di 100 aree marine protette e 47 partner provenienti da 19 paesi del Mediterraneo, ha scelto Torre Guaceto per la propria riunione annuale ed è qui che si svolgeranno i lavori per il miglioramento delle strategie internazionali. Parteciperanno alla conferenza le autorità locali, l’assessore regionale all’assetto del territorio Alfonso Pisicchio, e ospiti provenienti da numerosi Paesi del Mediterraneo. Oggi, presso l'Ibi Center situato in via Raffaele Rubini, è stata presentata la convention brindisina di MedPan.