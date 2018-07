A fuoco ammasso di rifiuti accatastati nel cortile di azienda di carpenteria

SAN PIETRO VERNOTICO – Un incendio è divampato dopo le 13 di oggi, giovedì 12 luglio, nel cortile di un'azienda di carpenteria metallica sita sulla San Pietro-Campo di Mare, ex sede di un'azienda di ortofrutta. Il rogo, spento dai vigili del fuoco, è divampato su un ammasso di materiale di risulta.

La colonna di fumo nera e densa sprigionata dall’incendio non è passata inosservata a quanti hanno percorso la provinciale per Campo di Mare o per San Pietro. Numerose sono state le chiamate al centralino del 115, il colore e la densità del fumo ha preoccupato molti automobilisti. Un incendio simile, nello stesso deposito, divampò il 29 aprile del 2017. Anche in quel caso andarono a fuoco cumuli di materiale di risulta.