"Abbiamo bisogno della diversità": l'intervista a un esperto di integrazione e accoglienza

Il professor Alfredo Ancora è noto Psichiatra e Psicoterapeuta brindisino e si occupa da più di venti anni di tematiche transculturali sia in Italia che in paesi come la Siberia, Mongolia, Guatemala e Grecia. Ha pubblicato numerosi lavori sull'argomento, ricordiamo il suo ultimo libro “Verso la cultura dell’incontro. Studi per una terapia transculturale”.

Ancora è docente di Psichiatria Transculturale presso l’Università degli Studi di Siena (Istituto di Psicologia generale e Clinica) e inoltre è professore di Psicoterapia presso l’Università degli Studi di Trieste (Istituto di Psichiatria). Attualmente svolge attività clinica nei servizi territoriali di Roma, coordinando il servizio di terapia familiare per patologie gravi della Asl Rm-B (Uoc) XVIII).

Nella video intervista ci racconta, attraverso il suo punto di vista, la situazione attuale e le misure che si dovrebbero adottare, relativamente all’accoglienza dei migranti.