Adriatic Cup 2019: grande spettacolo nel porto interno

BRINDISI – Grande spettacolo per gli amanti degli sport acquatici (ma non solo) nel porto interno di Brindisi dove da venerdì a oggi, domenica 25 agosto, sono andate in scena le competizioni di motonautica nell’ambito dell’Adriatic Cup 2019. Precisamente si sono svolti: la terza tappa del Mondiale di F2 (sulle 5 previste a calendario), la terza e penultima tappa del Campionato Italiano Formula Junior Elite e il Campionato Europeo di F4 (in tappa unica, valido dunque per l’assegnazione del titolo 2019).

L’ evento era organizzato dal Circolo nautico Porta d’Oriente in collaborazione con Fim, Uim, Comune di Brindisi, Camera di Commercio di Brindisi, Assonautica Italiana, Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, Capitaneria di Porto e Regione Puglia. Gremita di gente la scalinata Virgilio per uno spettacolo che ha lasciato tutti senza fiato.

Per quanto riguarda i campionati di F2 ed F4, i 25 piloti in gara provenivano da diversi Paesi del mondo: Lituania, Austria, Gran Bretagna, Usa, Spagna, Svezia, Portogallo, Norvegia, Germania, Emirati Arabi, Montecarlo, Italia.

Il primo classificato per la tappa del campionato mondiale è Rashed Al Qemzi.