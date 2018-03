Il Comune affida gestione beni artistici a "Le Colonne". La gara? "Deserta"

Il Comune di Brindisi ha presentato oggi il progetto di valorizzazione e gestione dei beni culturali e artistici della città, affidato alla associazione "Le Colonne", per un importo, è stato detto, di circa 40mila euro. Il commissario straordinario Santi Giuffrè ha spiegato che la procedura pubblica di affidamento era andata deserta.

E' stato chiesto se l'avviso pubblico o bando fosse stato debitamente pubblicizzato, anche perchè altre associazioni sostengono di non esserne state informate, e la risposta è stata che il Comune lo aveva fatto anche con un comunicato stampa. Per quanto riguarda BrindisiReport, non abbiamo memoria di ciò (ma la stessa cosa hanno detto anche altri colleghi), ne siamo riusciti sino a stamani a trovare lo stesso bando o avviso pubblico negli appositi settori del sito web del Comune di Brindisi, nè sapere se dopo l'insuccesso del primo avviso o bando, lo stesso sia stato replicato come di solito avviene.

Non avendo motivo di dubitare di ciò che il commissario Giuffrè ci ha detto in conferenza stampa, aspetteremo che il Comune di Brindisi fornisca ulteriori dettagli agli organi di informazione, affinchè si possano mettere i cittadini al corrente dei particolari del progetto stesso. Intanto nel video diamo conto della conferenza stampa di stamani.