Agguato in un cortile condominiale: un uomo ferito al piede

Un brindisino di 45 anni è stato ferito al piede da colpi di arma da fuoco esplosi in un cortile condominiale ad angolo fra viale Caravaggio e via Benvenuto Cellini, al rione Sant'Elia, intorno alle ore 14,30 doi oggi.

Il bandito aspettava la vittima dietro a un angolo, a pochi passi dall'auto del malcapitato. Il 45enne è stato accompagnato in ospedale da personale del 118. Non versa in gravi condizioni. Sull'accaduto indaga la polizia. Sul posto anche i carabinieri.