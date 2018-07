Al via a Brindisi il confronto per il Piano urbano di mobilità sostenibile

BRINDISI - Sono già 1600 i cittadini di Brindisi che hanno fatto pervenire ai ricercatori del Politecnico di Bari, attraverso appositi questionari e attraverso la pagina Facebook del Pums, osservazioni e proposte per la redazione del nuovo Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums). Stamani in municipio si è svolto il primo incontro con gli stake holders, Stp in testa, mentre in serata dalle 18,30 alle 20,30 si svolgerà in piazza Vittoria l'incontro con i cittadini per raccogliere in maniera ancora più diretta richieste e indicazioni. Nel video, le dichiarazioni del sindaco, e le illustrazioni fatte dal responsabile scientifico del piano, la professoressa Loredana Ficarelli del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari, e di una sua collega.