"Alexander V" e "Pan Orama II": uno mega yacht e un veliero da sogno nel porto

BRINDISI – Altre due imbarcazioni da sogno sono approdate stamani (28 giugno) nel porto di Brindisi. Si tratta del mega yacht Alexander V e del veliero da crociera “Pan Orama II”.

L’Alexander V è l’attrazione del giorno. Sono decine le persone che percorrendo il lungomare Regina Margherita, arrivate in prossimità della scalinata Virgilio, hanno immortalato con gli smartphone questo gioiellino della nautica da diporto.

Lungo 48 metri, battente bandiera delle isole Cayman, lo yacht è stato realizzato nel 2008 dalla International Shipyards Ancona. E’ in grado di accogliere 12 passeggeri, oltre a nove membri dell’equipaggio. Top secret il nome del cliente che lo ha preso a noleggio, per una vacanza nel mar Adriatico.

Il “Pan Orama II” staziona nel Seno di Levante, a pochi metri da un altro yacht extra lusso che da un paio di settimane è in bella mostra nel porto interno, il Pelorus. Lungo 50 metri per 11 metri di larghezza, battente bandiera della Grecia, è stato realizzato nel 2004. Nel 2012 è stato rinnovato radicalmente. Ha 25 cabine (ricche di confort) in cui trovano ospitalità 49 passeggeri, più 16-18 membri dell’equipaggio. Il Pan Orama, prima di arrivare a Brindisi, ha ormeggiato a Otranto. Nelle prossime ore partirà alla volta di Kotor (Grecia).