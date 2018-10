Rubinetti lasciati aperti per dolo: ambulatori Asl inagibili

BRINDISI - Una azione dolosa avvenuta durante i giorni di chiusura nel week-end, e oggetto di denuncia da parte della direzione generale della Asl di Brindisi, ha reso inagibili per allagamento e cedimento di alcuni controsoffitti gli ambulatori e gli uffici del servizio sanitario di via Dalmazia nel capoluogo. Rinviati tutti gli appuntamenti e le visite, Cup fermo e proteste degli utenti radunati fuori dal cancello di ingresso, ancora ignari delle dinamiche di quanto accaduto. Sul posto la polizia, per gli accertamenti necessari all'avvio delle indagini.