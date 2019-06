Tragedia sulla litoranea: turista muore annegato davanti agli occhi dell'amico

Il dramma è avvenuto fra la spiaggetta della Conca e lido Malcarne. Un turista di 36 anni residente a Berlino è stato travolto dalle onde. Stava trascorrendo il penultimo giorno di vacanza a Brindisi, insieme a un amico. Quattro bagnanti si sono tuffati in mare per tentare di salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto la guardia Costiera, i vigili del fuoco e la polizia.