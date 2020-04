Anniversario della Liberazione: anche nel Brindisino "Bella Ciao" dai balconi

BRINDISI – Numerosi cittadini hanno risposto all’appello lanciato dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di celebrare il 75esimo anniversario dalla Liberazione esponendo il tricolore e intonando “Bella Ciao” dai balconi. L’appuntamento era alle 15.

L'Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di “radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L'Anpi chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest' anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo. Il 25 aprile alle ore 15, l'ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia”. E i cittadini hanno risposto.

Tra chi ha intonato oggi “Bella Ciao”, anche un 50enne di San Pancrazio Salentino, Carmelo Mazzotta, ex capobanda della banda “Città di Lecce Schipa d'Ascoli” che oggi ha ripreso il Sax dopo circa sei mesi di convalescenza a causa di una grave e improvvisa patologia che lo ha costretto a letto per diversi mesi e con poche speranze di sopravvivenza. Oggi è tornato a suonare. Una vera e propria testimonianza di speranza e rinascita.