Uno "Spazio Mamme" gratuito al Punto Luce di Save the Children

BRINDISI - Ieri martedì 16 gennaio è stata ufficializzata l’apertura dello “Spazio mamme” di Save the Children a Brindisi, presso il Punto Luce in via Adige angolo corte Ticino, nel quartiere Perrino. Come spiega la coordinatrice Annarita Cinquepalmi nel video, lo “Spazio mamme” è un servizio rivolto alle famiglie e offre una serie di attività e laboratori per bambini di età da 0 a 5 anni, ponendosi come obiettivo quello di prevenire e contrastare la povertà educativa. Offre inoltre spazi di condivisione per i genitori, dove gli stessi potranno partecipare a laboratori e beneficiare della collaborazione di esperti professionisti per interventi genitoriali e problematiche familiari di vario genere, il tutto in forma gratuita. Ulteriori informazioni presso la sede del Punto Luce di Save the Children dalle ore 17, oppure al numero 393 8813098, o sulla pagina Facebook del Punto Luce Brindisi.