Oltre i confini della disabilità: Marco e il suo Muttley approdati a Brindisi

Marco Rossato è approdato stamattina presso la Lega Navale di Brindisi, con il suo amico a quattro zampe Muttley, fedele compagno di un giro d’Italia a bordo del trimarano Drangonfly800 Swing Wing. Rossato non è di certo il primo navigatore che circumnaviga il bel paese in solitaria. La sua impresa, però, ha un sapore particolare, se si considera che Marco, nato 44 anni fa a Vicenza, è costretto su una sedia a rotelle dal 2001, a seguito di un incidente stradale.

Il suo viaggio è partito lo scorso 22 aprile da Venezia. In ognuna delle 63 tappe del suo tour, Rossato consegna un messaggio in nome dell’accessibilità. BrindisiReport lo ha intervistato a margine di un convegno che si è svolto oggi pomeriggio presso la Lega Navale, con la quale si è fatto promotore del progetto “TRI Sail4all”: il mare non conosce i confini della disabilità.

Giovedì pomeriggio, Rossato era stato accolto nel porticciolo di Villanova, ospite atteso della locale Sezione della Lega Navale.