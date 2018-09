Assalto con spari all'ufficio postale: i rilievi delle forze dell'ordine

Attimi di puro terrore stamani (sabato 1 settembre) in corso Mazzini, nel cuore di Ostuni, dove un commando di rapinatori è statp intercettato dai poliziotti del locale commissariato subito dopo aver assaltato l'ufficio postale, pieno di clienti. Tre colpi di fucile sono stati esolosi contro il dirigente dello stesso commissariato, ,il vicequestore Gianni Albano, che fortunatamente non ha riportato ferite. Grazie all'intervento immediato della polizia, la rapina non p andata a buon fine. Sulla stradda sono state lanciati dei chiodi a tre punte. Una macchina è stata messa di traverso per ostacolare i mezzi delle forze dell'ordine.