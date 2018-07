Attori contro prefetti, per uno sportello anti bullismo: "La città dia un contributo"

Nella sala conferenza della prefettura di Brindisi è stato presentato stamattina il torneo di calcio benefico “Fairplay, in campo contro il bullismo” che sabato 7 luglio, alle ore 19,30, presso lo stadio Franco Fanuzzi, vedrà opposta la ItalianAttori e la nazionale Prefettizzi.

Il noto attore Paolo Sassanelli, in rappresentanza della ItalianAttori, ha partecipato stamani alla conferenza stampa, insieme al padrone di casa, il prefetto Valerio Valenti, Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, l’avvocato Antonio Morleo Tondo, presidente dell’Associazione Brindisi 4.0, Loredana Mevoli socia fondatrice Associazione Brindisi 4.0, Cristina Cavallo giornalista di Canale 85. L'incontro è stato moderato dal giornalista Nico Lorusso.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Brindisi 4.0 previsto sabato 7 luglio. La mission dell’iniziativa è quella di ottenere dei fondi, attraverso l’acquisto dei biglietti da parte del pubblico che interverrà; il ricavato, quindi, sarà desinato ad uno “sportello contro il bullismo”, un nuovo servizio che vuole fornire a ragazzi e genitori informazioni su un fenomeno che necessita di essere conosciuto per essere combattuto. Lo sportello sarà a sostegno di strategie educative rivolte alla prevenzione, alla gestione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo; inoltre, i ragazzi, potranno essere assistiti e aiutati in tutte le fasi del percorso.

La ItalianAttori è una squadra di calcio formata da attori e registi italiani che gioca solo a fini di raccolta fondi e varie iniziative benefiche. Nasce inizialmente come “Rappresentativa Italiana Attori”; tra il 2007 e il 2010 sono stati devoluti oltre 1 milione di euro in beneficenza. Nel 2013 ha ricevuto l’Encomio da Roma Capitale e da You Man Right per il sostegno alle iniziative educative e culturali a favore dei Diritti Umani Universali ONU e della Solidarietà Sociale.

Nasce da un’idea di Pier Paolo Pasolini e tra i maggiori esponenti Enzo Decaro, Ninetto Davoli e Massimo Troisi. La squadra gioca tra le 10 e le 15 partite annue tra in Italia de estero. Attualmente il presidente è Daniele Pecci, il DG è Paolo Romano, la squadra in campo viene guidata da Sarino De Domenico. Della rosa giocatori, per citarne alcuni, fanno parte: Enzo Decaro, Ninetto Davoli, Sebastiano Somma, , Primo Reggiani, Daniele Pecci, Marco Vivio, Fabrizio Nevola, Paolo Romano, Alessio Chiodini, Sebastiano Rizzo.

La Nazionale Prefettizi è una squadra di calcio che, anch’essa, disputa partite di calcio per scopi benefici.