Mancata precedenza, e un'auto si capovolge in via Sicilia

Due persone che si trovavano a bordo di una Fiat 500 vecchio modello sono rimaste ferite, in serata, in via Sicilia dopo che la loro auto si è capovolta in seguito all'impatto con un'altra vettura, una Fiat Punto, all'incrocio con via Molise. Pare che vi sia stato il mancato rispetto del diritto di precedenza da parte di uno dei veicoli coinvolti