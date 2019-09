Autocarro fuori controllo spazza lo spartitraffico e si capovolge

BRINDISI - Autocarro impazzito sfonda il jersey sulla superstrada 7, e si capovolge a cavallo tra le carreggiate Taranto-Brindisi e quella opposta, nei pressi dello svincolo per Restinco. Solo il caso ha evitato una tragedia di grandi proporzioni. L'incidente è avvenuto alle 11 di oggi sabato 14 settembre, ma le squadre dei Vigili del Fuoco e dell'Anas hanno lavorato fino alla prima serata per ripristinare la circolazione sulla statale. Alle 17 sul posto è arrivato un carro gru per sollevare i rottami del mezzo pesante incastrato tra le macerie dello spartitraffico in cemento. Il traffico è stato ripristinato attorno alle 18.