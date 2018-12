Babbo Natale arriva in carrozza: festa grande per i bambini

Babbo Natale abbandona la slitta e con meraviglia di grandi e piccini arriva in carrozza. Ma non una carrozza qualsiasi! Una carrozza magica piena di spirito natalizio e trainata da un'insolita renna-cavallo. Dopo il successo dell'evento “Natala al Paradiso” che si è svolto la scorsa settimana in via Carducci, molti bimbi hanno potuto assistere ad un altro piccolo miracolo dell'associazione “Il Paradiso del Dono”.

“L'esperienza del Natale in corazzata - dichiara Francesca Palmisano, fondatrice dell’associazione - non si poteva dire conclusa; tanti i giochi ancora da distribuire e le richieste di aiuto di famiglie meno fortunate. Chiudere con la consapevolezza di poter fare ancora molto sarebbe stata una sconfitta. Da qui è nata l'idea di allestire una nuova sortita di Babbo Natale, questa volta nel quartiere Sant'Angelo a ridosso del quartiere Sant'Elia, nel piazzale dell'attività commerciale Alvi discount”.

Numerose le iniziative portate avanti dall’associazione: raccolta fondi e beni di prima necessità, consegna di regali ai bambini e zucchero filato per tutti! Il tutto inserito in una cornice incantevole di luci e musiche natalizie degne di eventi di primo livello. Babbo Natale si è intrattenuto con i più piccoli, così come lo splendido cavallo che in una magica atmosfera ha reso ancora più spettacolari le foto dei piccini. Insomma, un altro grande successo che l'associazione ha prodotto a costo zero, portando speranza anche li dove sembrava stesse svanendo.

Un ringraziamento, da parte dell’associazione va ad “Alvi Casa”, Rialbus di Allegrini Luigi e T&E di Tony Iaia e Vergari Elisa.