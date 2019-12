Basket e beneficenza al PalaZumbo: serata speciale per i ragazzi dell’Aipd

Basket e solidarietà a braccetto ieri sera (sabato 21 dicembre) al PalaZumbo, dove i ragazzi dell’Aipd (Associazione italiana persone down) hanno accompagnato l’ingresso in campo della squadra di casa della Dinamo Basket Brindisi e degli ospiti della Juve Trani, impegnate in una gara valevole per il campionato di Serie C Silver.

Tutti i giocatori, i componenti degli staff tecnici e la terna arbitrale hanno indossato le magliette dedicate all’iniziativa, giunta alla terza edizione, promossa dalla stessa Dinamo e sostenuta da Enel. Insieme al materiale informativo dell’Associazione è stato distribuito il “Cioccolato solidale”, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore dei progetti sostenuti dall’Aipd.

I ragazzi dell’Aipd, fra l’altro, hanno anche portato bene, visto che la Dinamo di coach Cristofaro si è imposta di ben 56 punti su Trani.

Nel videoservizio, parlano dell’iniziativa il general manager della Dinamo, Dario Recchia, la responsabile dell’Aipd, Stefania Calcagni, e l’assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, e Il responsabile Affari territoriali di Enel, Angelo Di Giovine.