Nell’ambito dell’alternanza scuola- lavoro liceo scientifico statale “Fermi – Monticelli” – museo archeologico “F. Ribezzo”, si è concluso venerdì mattina, 29 giugno, il progetto “Archeologia sperimentale” in età presitorica (esperto esterno: Dr.ssa Cristiana Zongoli) con grande entusiasmo degli Studenti delle classi III AS, IIIG, IV B, IV E, IV FS, IV AS.