Breve blackout: si riaccende la torcia del Petrolchimico

BRINDISI - Nuovo blackout al Petrolchimico e nuova sfiammata della torcia di Punta di Torre Cavallo. E' durata una decina di minuti ma è stata notata da decine di cittadini in diverse zone del territorio: dalla superstrada, dal centro abitato e dal mare. In molti l'hanno fotografata e filmata, qulcuno ha chiamato i vigili del fuoco. Come già detto la causa risiederebbe in una breve interruzione dell'energia elettrica.