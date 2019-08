Alberta e i suoi costumi da bagno: "Ho trovato il lavoro della mia vita"

Alberta Gioia è una giovane brindisina di 28 anni, che nel 2016 si è laureata in lingue. Piena di speranze, decide di trasferirsi a Londra per consolidare il proprio iter e si iscrive ad un corso di formazione per l’organizzazione di eventi, presso il Central Saint Martin College. La permanenza a Londra non solo le permette di perfezionare il suo inglese, ma le garantisce anche un un’esperienza unica con la prestigiosa Lanza&Baucina Ltd, una delle agenzie più importanti al mondo nel campo dell’organizzazione di matrimoni di lusso.

Alberta vive un momento entusiasmante, ma presto sentirà il richiamo della propria terra, decide di ritornare a Brindisi. Il mare, la famiglia e i propri affetti sono le cose a cui la giovane brindisina non riesce a rinunciare e poi è forte il desiderio di mettere in pratica ciò che ha imparato all’estero. Ma ben presto le sue energie si spengono e attraversa un periodo buio in cui rimette in discussione tutto. Alberta vive una fase di stallo ed inizia a pensare di aver perso solo del tempo.

Ma quando pensa che tutto è finito, la madre la spinge a rispolverare le sue passioni: i costumi da bagno. Alberta si iscrive all’istituto di moda di Jole Silla, a Mesagne, e ben presto inizia a realizzare dei modelli e creare costumi. Dopo aver pubblicato alcune foto dei suoi costumi sui social, iniziano ad arrivare non solo commenti positivi ma anche richieste.

La giovane brindisina, spinta anche dal padre, stila un progetto e con il suo consulente decide di partecipare a dei bandi per l’assegnazione di finanziamenti regionali. Alberta viene ammessa ai fondi Nidi e presto potrà realizzare il proprio sogno, aprire il proprio laboratorio sartoriale per la produzione di costumi da bagno.