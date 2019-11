Brindisi-Gelbison: la Curva Sud omaggia i pompieri prima della partita

BRINDISI - Poco prima del fischio di inizio della gara Brindisi-Gelbison, in programma per oggi domenica 10 novembre presso lo stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi, valevole per l’undicesima giornata del Campionato nazionale Serie D, gli Ultrà hanno reso omaggio ai pompieri in memoria della tragedia della notte tra il 4 e il 5 novembre scorsi in provincia di Alessandria dove tre vigili del fuoco hanno perso la vita in seguito a un'esplosione verificatasi durante le operazioni di spegnimento di un incendio. E' stato affisso uno striscione che onora l'operato dei vigili del fuoco, sempre in prima linea davanti a ogni genere di emergenza, specialmente quando si tratta di salvare vite umane: "Anche se di notte suona la sirena, salvate la vita agli altri nessuno più vi frena. Onore ai pompieri". Sul posto si è recata delle squadre del comando provinciale di Brindisi in servizio oggi.