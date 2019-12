BRINDISI- Avvisi di conclusione dell'inchiesta per truffa e falso sono stati notificati a 31 dipendenti della Regione Puglia, impiegati negli uffici di Brindisi, in via Tor Pisana. L'indagine della Finanza ha documentato uscite dal posto di lavoro non autorizzate, per lo svolgimento di commissioni personali. Dei 31 indagati, 28 sono stati sospesi dal servizio.