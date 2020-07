Un "campeggio sospeso" a Punta del Serrone: idea che è già progetto

BRINDISI - Il Gruppo Informale Brio, costituito da giovani brindisini, è uno dei vincitori dei bandi Pin della Regione Puglia, l'iniziativa della Regione Puglia che si rivolge a tutti i giovani che hanno un'idea imprenditoriale e vogliono provare a metterla in pratica, nella nostra città gestiti dal laboratorio comunale di innovazione urbana di Palazzo Guerrieri. L'idea è quella di realizzare un "campeggio sospeso", in collaborazione con la Cooperativa Eridano, nell'area di Punta del Serrone. Nicola Giulivo, uno dei giovani del Gruppo Informale Brio, spiega come è nato il progetto.