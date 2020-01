Cane precipita in una cisterna: lo salvano i ragazzi del Combat Soft Air

Se non fosse stato per i ragazzi dell’associazione Combat Softair Brindisi, sarebbe andato incontro a morte certa. Un cane finito in una cisterna, all’interno di un rudere abbandonato nelle campagne di Brindisi, è stato salvato stamattina in località Cerano. La complessa attività di recupero è stata ripresa da uno dei componenti del team. Il video del salvataggio è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione, in un post in cui viene raccontata questa storia a lieto fine.

Ecco il racconto:

Questa mattina, come ogni domenica, ci siamo ritrovati sul campo per la nostra solita giocata. Prima di iniziare a prepararci, però, abbiamo sentito l'abbaiare straziante di un cane. Subito abbiamo capito che non era un normale abbaiare, ma era un grido d'aiuto. Dopo diversi minuti a cercarlo fra i ruderi abbandonati siamo riusciti a localizzarlo all'interno di una cisterna.

Molto probabilmente ci è finito lì dentro mentre inseguiva una volpe. Al suo fianco infatti c'era una carcassa di volpe ed a giudicare dall'odore acre che si respirava e lo stato di denutrizione del cane, si trovava intrappolato lì sotto già da diversi giorni.

Nonostante l'aria irrespirabile e la paura di essere morsi, non potevamo lasciarlo lì! Non ci abbiamo pensato due volte e abbiamo fatto l'unica cosa da fare: portarlo in salvo! Secondo noi è di qualche campagna lì nei dintorni, perché anche se non aveva il collare, si vedeva che era curato. Dopo una decina di secondi dalla liberazione, ha cominciato a correre come un pazzo intorno a noil quasi a farci le feste. Poi ha puntato dritto verso alcune case abitate lì vicino e si è diretto in quella direzione. E chi lo fermava più. La nostra presenza in quel punto sperduto è stata la sua fortuna