Il fascino dei cani lupo cecoslovacchi: la piccola Taima star delle esposizioni cinofile

Negli ultimi anni in Italia si va diffondendo sempre di più il Cane Lupo Cecoslovacco, da molti chiamato Clc. Non è difficile incontrare per strada qualcuno che passeggia con un clc ed facile confonderlo per un vero lupo. In realtà si tratta di una razza molto giovane, nata dall’incrocio tra pastori tedeschi e lupi euroasiatici, nel 1955 sotto la supervisione del colonnello cecoslovacco Karel Hartl, sui monti Carpazi in Transilvania.

Tuttavia la razza fu riconosciuta nel 1982 in Cecoslovacchia e pochi anni dopo nel 1989 è divenuta standard FCI 332, gruppo 1, sezione 1. Il clc è un cane nato con l’obiettivo di avere un lupo con il carattere di un cane, anche se non è un cane adatto a tutti e si consiglia di reperire molte informazioni prima di scegliere un cucciolo di clc come compagno di vita.

La città di Brindisi può vantare una giovane Campionessa Italiana appartenente a questa razza. Infatti il 3 agosto 2019 Taima, un bellissimo esemplare di clc, femmina di 16 mesi ha vinto il titolo di giovane campionessa italiana in occasione dell’esposizione cinofila che si è svolta a Chiaravalle (Ancona), organizzata dal gruppo cinofilo di Jesi, con Pierluigi Buratti a fare da giudice. Grande la soddisfazione per i proprietari di Taima, Salvatore Guadalupi e Ilaria Colella, due giovani brindisini appassionati e cultori della razza.

Taima vince dopo aver conseguito diversi primi posti: prima classificata eccellente nella città di Bari kennel club Bari, giudice Galyna kalinichenko; prima classificata città di Taranto, gruppo cinofilo Jonico, giudice Vincenzo Parmiciano; prima classificata raduno lupo-cecoslovacco, città di Ercolano, giudice Antonino La Barbera; prima classificata città di Ercolano, giudice Gatti Francesco; prima classificata città di Potenza, gruppo cinofilo Luca, giudice Alberto Cuccillato; prima classificata città di Campobasso, gruppo cinofilo molisano giudice Stefica Lazic; orima classificata citta di Ancona, gruppo cinofilo di Jesi giudice, Guratti Pierluigi; 1 classificata città di Ancona, gruppo cinofilo Ancona giudice la Rocca Fabrizio