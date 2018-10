Canti e balli tradizionali: festa della vendemmia alla "Livio Tempesta"

Bimbi con vestiti d’epoca hanno intonato canti della tradizione agricola, in un’atmosfera di allegria e spensieratezza. La festa della vendemmia si è svolta ieri pomeriggio (mercoledì 10 ottobre) presso la scuola elementare “Livio Tempesta” situata in via Carlo Pisacane, al rione Commenda.

Anche in questo plesso dell’istituto comprensivo centro è approdato il progetto della vendemmia sociale promosso in diversi istituti scolastici dalle aziende agricole “Pugliese Vincenzo” e “Cuppone Giuseppina”, su iniziativa dell’imprenditore Vincenzo Pugliese e di nonno Antonio Pugliese.

Entrambi ieri sera hanno festeggiato insieme ai bimbi della Livio Tempesta. Oltre ai canti e balli, in un cortile gemito da genitori e insegnanti, Vincenzo e Antonio Pugliese hanno fatto una simulazione del filare dell’uva. Inoltre hanno spiegato la differenza fra uva da tavolo e da vino, hanno mostrato i lieviti e altri attivanti, hanno illustrato il funzionamento degli strumenti per la determinazione del posto. I bambini inoltre hanno appreso la composizione del mosto e hanno proceduto alla pigiatura, alla torchiatura e all’analisi dello stesso mosto.

“Questa festa – dichiara Vincenzo Pugliese – ci spinge a continuare nel solco della diffusione della cultura agricola nelle scuole. I bambini hanno intonato canti tipici della vendemmia, dedicandoli a nonno Antonio, emozionatissimo. Da parte nostra l’impegno a realizzare anche in questo orto un filaare di vigneto, in modo da vendemmiare direttamente nel plesso”.