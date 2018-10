Tutti in fila al lungomare di Brindisi per salire a bordo del Vespucci

BRINDISI - In centinaia, oggi pomeriggio e questa sera hanno fatto la fila sul lungomare Regina Margherita per partecipare alle visite a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, una opportunità imperdibile che la Marina Militare offre ai cittadini delle città di mare per entrare in contatto non solo con uno dei velieri più famosi del mondo, ma anche con la realtà addestrativa di ufficiali, nostromi e nocchieri italiani basata ancora sull'apprendimento del governo di una grande unità a vela. Qui ci sono tutti i "fondamentali" anche per i marinai che in futuro saranno a bordo di unità modernissime, guidate da sistemi di mavigazione e d'arma digitali.

Brindisini e gruppi di visitatori giunti anche dalla provincia, hanno seguito le spiegazioni del personale di bordo incaricato di fare da guida, ed hanno potuto circolare in coperta e in altri settori della nave dove era consentito l'accesso. Qualcosa che resterà non solo negli immancabili selfie, ma soprattutto nella memoria di anziani e giovani, tra i quali - chissà - qualcuno al quale questo passaggio da Brindisi del Vespucci avrà suscitato anche il desiderio di mettersi alla prova, entrando in Marina e specializzandosi. E poi, non affatto trascurabile per tutti i visitatori il fatto che quando in compagnia di qualcuno si rivedrà la grande nave scuola in una trasmissione tv, si potrà dire: "Io ci ci sono stato". Per le visite, si replica domani sempre dalle 15 alle 20.