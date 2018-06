Vinibus Terrae: folla sul lungomare per la serata inaugurale

I brindisini si sono riversarti in gran numero nel porto per la serata inaugurale della seconda edizione del Vinibus terrae, evento dedicato alle eccellenze del vino pugliese, compresi alcuni consorzi di tutela dei Doc e dei Dop del territorio. Nel tratto di lungomare compreso fra piazza Montenegro (dove si trova la casa del prefetto) e piazzale Lenio Flacco sono stati allestiti 23 stand di oltre 40 cantine del Tacco d'Italia. A fare da sfondo all'evento anche le prime barche a Vela approdate a Brindisi in vista della 33esima edizione della regata internazionale Brindisi-Corfù, al via mercoledì prossimo (6 giugno). Il Vinibus andrà avanti fino alla serata di martedì 5 giugno.