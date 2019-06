Da più di due settimane una centralina della fibra ottica situata in viale Belgio, al rione Bozzano, è scoperta, ma nessuno interviene. Lo segnalano alcuni cittadini, preoccupati per il fatto che i fili esposti possano mettere in pericolo l'incolumità dei bambini, a poche centinaia di metri da parco Maniglio.