Chiude dopo 55 anni di attività l'edicola Scardicchio di via Appia

BRINDISI - L’ultimo giorno del 2018 segna anche la fine dell’attività di una delle edicole storiche della città di Brindisi, dopo 55 anni di attività: quella fondata da Tommaso Scardicchio, detto “Masino”, e da sua moglie Luigia Romanelli, che aprirono l’attività di vendita di giornali e riviste, ma anche di ricevitoria, in via Appia facendone un punto di riferimento per adulti e giovanissimi. Tappa fissa per tanti che attendevano la domenica mattina per poter giocare la schedina del Totocalcio, acquistare le “buste con sorpresa” per i propri figli e le figurine dei calciatori.

Quella di Scardicchio non era una semplice edicola, ma un “totem” per chi voleva acquistare libri, giornali o semplicemente tentare la fortuna. Tommaso e la moglie coinvolsero per forza di cose anche i figli nella loro attività: il primo a lavorare in edicola fu Vitaliano, che lascio la scuola per poter sostituire il padre (a causa di un problema di salute), poi intervennero anche le due sorelle Bianca e Isabella, mentre Sergio si dedicò alla fotografia.

Vitaliano aprì poi una sua edicola(attiva ancora oggi) mentre le sorelle sostituirono i genitori portando avanti l’attività fino ad oggi. E’ proprio Isabella a raccontare nella video intervista i ricordi legati al padre Tommaso, uomo discreto e professionale, ma che al momento giusto sapeva regalare sorrisi sinceri ed mostrava grande sensibilità. Isabella spiega che quanto sia difficile chiudere un capitolo cosi importante, ma è una scelta consapevole e che prima poi si sarebbe presentata. Isabella saluta tutti a nome della famiglia Scardicchio e ringrazia i tanti clienti che hanno condiviso con loro questi anni.