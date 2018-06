BRINDISI - Quattro fucilate a tarda sera udite distintamente dalla gente della zona, ma la scoperta del bersaglio dell'attentato è stata fatta solo stamani: un negozio di termoidraulica in via Bastioni S.Giacomo, zona non certo periferica di Brindisi. All'apertura, i proprietari hanno scoperto tre fori netti causati da palle singole esplose da un'arma lunga. Indagano i carabinieri.