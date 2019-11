Tragedia di Alessandria: l'omaggio delle forze dell'ordine ai vigili del fuoco

Poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno manifestato ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi la loro vicinanza per la tragedia verificatasi la notte del 5 novembre ad Alessandria, dove tre pompieri sono morti a causa del crollo di una cascina in cui è avvenuta un'esplosione.

In particolare, all'interno della Caserma di Nicola Brandi gli equipaggi dei tre enti si sono schierati assieme ai mezzi dei vigili del fuoco al suono delle sirene e al luccichio dei lampeggianti, rendendo onore alle vittime. "I pompieri di Brindisi - si legge in una nota del comando provinciale - sono grati alle donne ed agli uomini delle forze dell’ordine per quanto fatto nella convinzione che questo segno di solidarietà e di vicinanza li aiuterà a meglio superare questo triste momento".

Un bel gesto di solidarietà e viginanza ai vigili del fuoco è avvenuto anche a Ostuni, dove un cittadino ha omaggiato i vigili del fuoco del locale distaccamento con un mazzo di fiori accompagnato da un messaggio di cordoglio.