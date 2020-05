Commercianti e parrucchieri riaprono in sicurezza: "Non vedevamo l'ora di ripartire"

Poca gente stamani (lunedì 18 maggio) sui corsi di Brindisi nonostante la riapertura di tutte le attività commerciali, dopo oltre due mesi di lockdown. BrindisiReport ha raccolto le impressioni di barbieri, parrucchieri e titolari di negozi di abbigliamento. Mentre i saloni per capelli fin dalle prime luci del giorno hanno iniziato a ricevere clienti scapigliati, reduci da due mesi di acconciature fai da te, il resto degli esercenti spera in un maggior afflusso di utenti nelle ore pomeridiane. Per tutti la situazione è difficile, dopo il lungo periodo di inattività.