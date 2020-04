I 18 anni di Giorgia li festeggia a sorpresa tutto il condominio

Il diciottesimo compleanno è un evento cui i giovani tengono molto. La festa con tanti amici è d'obbligo, fa storia. Ma c'è questo maledetto virus di mezzo, e di feste per il passaggio alla maggior età ne sono saltate a centinaia, a migliaia. Come quella di Giorgia, di Ostuni. I genitori, con la complicità del condominio, hanno voluto però che il compleanno della loro figlia fosse comunque un momento da ricordare. E allora la sorpresa, lo striscione, la torta giù nello spazio condominiale, la musica e i regali in arrivo sospesi ai palloncini. Tutti affacciati ai balconi, e qualcuno anche sul piazzale, rigorosamente a distanza di sicurezza, per festeggiare Giorgia e idealmente tutti i nuovi diciottenni italiani che la torta hanno dovuto dividerla solo con la famiglia.

