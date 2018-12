Auguri, onorificenze e no alla tolleranza per le violazioni di legge

BRINDISI - Giorno di consegna di onorificenze in Prefettura a Brindisi, ma spazio, nello scambio di auguri finale, un forte richiamo del prefetto Valerio Valenti a chi reclama in questi giorni in città tolleranza da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine nei confronti delle violazioni ai divieti da parte dei cittadini. Richieste inaccettabili e pericolose, ha detto il prefetto Valenti, perchè possono alimentare pretese e reazioni anche violente contro chi applica la legge.