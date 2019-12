Panettoni consegnati "di corsa": runners brindisini campioni di solidarietà

Con i proventi raccolti il giorno dell'inaugurazione del centro estetico Hermitage di Ivano Melacca, sono stati acquistati dei panettoni solidali destinati a delle persone che si trovano in una situazione di disagio sociale. I tipici dolci natalizi, acquistati dalla cooperativa Oltre l'Orizzonte, stamattina sono stati consegnati presso le abitazioni di anziani e famiglie con bambini, in una corsa a tappe sostenuta da un folto gruppo di sportivi con la passione per la corsa, per nulla frenati dalla pioggia, a tratti un vero e proprio diluvio, che si è abbattuta sulla città.

Hanno aderito all'iniziativa le associazioni My Domo San Pietro Vernotico, Atletica amatori Brindisi, Team pantani, Ssd folgore, 72100, Made for runners.