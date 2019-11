Aeroporto di Brindisi, arriva il mezzo decongelatore per gli aerei

BRINDISI - Basta con lo scongelamento delle ali a secchiate. Si è tenuta stamani, presso l’aeroporto del Salento di Brindisi, la cerimonia di consegna del nuovo mezzo de-icer destinato da Aeroporti di Puglia allo scalo. Alla manifestazione sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini, e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.

Il de-icer in dotazione all’Aeroporto del Salento di Brindisi è Vestergaard Elephant. Il mezzo, di fabbricazione danese, dispone di un cestello con elevazione sino a 12 metri, tale da consentire interventi sia su aeromobili di categoria C (B737, Airbus A320), sia su aeromobili di categoria D, con apertura alare sino a 52 metri (B767 – B757).

Il mezzo dispone, inoltre, di un serbatoio con una capacità di 5600 litri che ne consente un’autonomia continuativa di circa 10 interventi prima della successiva ricarica di fluido antigelo. Il mezzo è dotato anche di un sistema di miscelazione automatica acqua/antigelo a percentuali variabili in funzione delle specifiche condizioni meteo al suolo.

In arrivo inoltre i turisti russi: nel corso dell’incontro è stata annunciata anche la programmazione charter che nell’estate 2020 collegherà Mosca e Kiev con l’aeroporto del Salento. I voli, per un totale di 38 rotazioni, verranno operati ogni sabato dal 30 maggio a inizio ottobre. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, nel corso della videointervista si è soffermato anche sulla questione di Cittadella della Ricerca, dove potrebbe essere insediato il team italo-russo per una ricerca sugli isotopi, e a lungo anche sulla vertenza Cmc e sulla questione delle delocalizzazioni delle commesse di Leonardo Elicotteri.