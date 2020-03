Distanze di sicurezza per la spesa ai tempi del coronavirus

BRINDISI - Parlano i clienti di uno dei centri commerciali del capoluogo, il BrinPark. Tutti ritengono giuste le cautela applicate dai gestori, soprattutto per le file alle casse: i cartelli indicano quali distanze di sicurezza devono osservare i clienti, in applicazione delle direttive anti-contagio del governo. Ma il clima non è teso: Brindisi per ora è ancora fuori dalla vera mischia.