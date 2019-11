Ambiente, tornano i piazza i giovanissimi. "Ma dove sono gli adulti?"

BRINDISI - Tornano in piazza gli studenti della scuole di Brindisi, per la nuova giornata mondiale di lotta di Fridays for Future contro i cambiamenti climatici. Hanno età comprese tra i 13 e i 17 anni, tantissime le ragazze, e tutti sono unanimi nella critica per l'evidentissima assenza degli adulti. Eppure questa è una città dove sia sui social che sulla stampa quasi ogni giorno appaiono comunicati, proclami e critiche contro i fenomeni inquinanti e contro opere o progetti considerati a rischio, ma poi quando bisogna fermarsi per protestare e manifestare non si vede nessuno. Al contrario di ciò che è avvenuto invece oggi a Taranto.