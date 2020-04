Il nostro mare ci aspetta: resistiamo ancora

Una gallery di foto della costa da Monopoli a Leuca, alle vicine isole greche dello Ionio. Il mare ci aspetta, quello amato e frequentato dalla gente della provincia di Brindisi. Non sappiamo ancora se la prossima estate potremo viaggiare, almeno in Italia. Ma abbiamo sempre la nostra bellissima costa. In queste lunghe settimane di lockdown molti hanno avuto tempo e modo di riflettere anche su quanto sia prezioso ogni sforzo per tutelare l'ambiente, e soprattutto hanno rispettato le regole di prevenzione del contagio. Questo video è dedicato a loro.