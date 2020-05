BRINDISI - Costa Mediterranea ha lasciato il porto di Brindisi. L'equipaggio ha salutato e ringraziato la città con il suono della sirena.

Questa mattina, dalla rada dove era rimasta per circa 14 giorni, il periodo necessario per escludere eventuali casi Covid a bordo, Costa Mediterranea ha raggiunto il porto esterno (alla fonda) per completare il carico dei bagagli dei marittimi, attraverso la motobarca dei servizi portuali.

La nave era arrivata il 16 aprile scorso per imbarcare circa 500 membri dell'equipaggio di Costa Fortuna e trasportarli in Estremo Oriente, nei loro paesi di origine. Il presidente dell'AdSp Mam, Ugo Patroni Griffi, saluta i marittimi e la nave con l'augurio che possano tornare presto a navigare nei nostri mari e ad ormeggiare nei nostri porti.