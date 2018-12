Da Brindisi a Santiago di Compostela in bici: l'avventuroso viaggio di padre e figlio

Si chiama Daniele Errico e di avventure nei suoi 52 anni ne ha vissute tante, ma quella che racconta nel suo libro, dal titolo “Escargot”, è una di quelle avventure che non si dimenticano, perché è la storia di un viaggio da cui scaturisce una rinascita importante, quella di un rapporto tra padre e figlio.

Daniele Errico, fotografo di professione, originario di Bologna ma residente a Latiano, circa tre anni fa incappa in una serie di situazioni, meglio descritte nel libro, che lo portano a riflettere e a rivedere il rapporto con suo figlio.

Daniele si arma di coraggio e parte per un viaggio straordinario con il figlio Riccardo. Da Brindisi raggiungono Santiago di Compostela in bici, attraversando tutta l’Italia, passando per la Francia per poi giungere in Spagna. Da questo viaggio nasce un bellissimo libro, pieno di emozioni, riflessioni e fotografie di persone e luoghi che i due viaggiatori hanno incontrato lungo il tragitto, intitolato “Escargot”.

Il libro di Daniele Errico lo si può acquistare su Amazon e potrebbe essere uno strumento utile a quei genitori che vorrebbero riscoprire il rapporto con i propri figli. Daniele sta programmando un altro viaggio, questa volta a piedi, quale sarà la prossima meta?