Danza internazionale per il via ai campi estivi del Punto Luce - quartiere Perrino

BRINDISI - Venerdì scorso nel quartiere Perrino a Brindisi, presso il Punto Luce - Spazio Mamme (Ambito Brindisi 1, Save The Children, Cooperativa Genesi e Uisp) Frank Handeler, coreografo ed artista internazionale, con la sua compagnia ha offerto uno spettacolo per bambini e famiglie, “Danza in gioco”.

Annarita Cinquepalmi, coordinatrice dello Spazio Mamme, racconta nella video intervista come questa iniziativa ha avuto vita grazie alla collaborazione con la Cooperativa Artemide, che attraverso un progetto Erasmus, ha potuto offrire questo spettacolo di alta qualità nella sede del servizio socio educativo del quartiere Perrino.