Degrado e rifiuti a Sant'Elia: topi a spasso in via Benvenuto Cellini

Un ratto sfreccia su un muretto, davanti agli sguardi disgustati di alcune persone. Quella ripresa da un cittadino (e inviata alla redazione di BrindisiReport) è un scena in cui capita spesso di imbattersi in via Benvenuto Cellini, al Rione Sant'Elia.

La presenza dei roditori è stata segnalata anche in altre zone ella città. Ma il problema si è ormai incancrenito in questo angolo di periferia soggiogato dal degrado. Il marcapiede che fa da argine con un terreno divorato dalle erbacce, infatti, è disseminato da cumuli di rifiuti. E' inevitabile, dunque, che i topi se ne vadano in giro in libertà.